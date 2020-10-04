شؤون فلسطينية

بشار المصري يقدم خصمًا إضافيًا بقيمة 50% من رسوم المركبات العمومية في مجمع البيرة

بشار المصري يقدم خصمًا إضافيًا بقيمة 50% من رسوم المركبات العمومية في مجمع البيرة
رام الله - دنيا الوطن
 استقبلت محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام رئيس مجلس إدارة شركة باديكو القابضة بشار المصري، حيث اتفق الطرفان على تقديم المصري خصمًا إضافيًّا بنسبة 50% من قيمة رسوم المواقف لسائقي المركبات العمومية في مجمع البيرة التابع لشركة باديكو القابضة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار مساندة سائقي المركبات العمومية في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها شعبنا نتيجة جائحة كورونا، واستجابة لمطلب نقابة أصحاب مكاتب التكاسي في رام الله والبيرة.

وكان المصري قد قدّم خصومات بنسب متفاوتة للسائقين على مدى الستة أشهر الماضية، وصل بعضها إلى  إعفاء كامل بنسبة 100% من قيمة الرسوم.

وتوجهت غنام بالشكر للمصري، مؤكدة على دور القطاع الخاص الفلسطيني الذي يتحلى بالحس الوطني، للنهوض بقطاعاتنا وسد الفجوة الكبيرة التي تعاني منها الكثير منها. وأشارت إلى أنه "ليس غريبًا على الأخ بشار هذه الخطوة، الذي قدّم ولا يزال الكثير من المشاريع والمبادرات خدمة لأبناء شعبنا، خاصة منذ بداية جائحة كورونا".

وشكر نائب رئيس نقابة أصحاب التكاسي في رام الله والبيرة حسن عواد المحافظ غنام والمصري على هذه المبادرة، مشيراً إِلى "أن سائقي المركبات العمومية تأثروا بشكل كبير بالأزمة منذ بداية العام بسبب توقفهم عن العمل لفترة طويلة وتضعضع الأوضاع الاقتصادية، وهذه المبادرة التي قام بها الأخ بشار ستعمل على دفعهم على الاستمرار، وستكون إن شاء الله بداية تعافي السائقين في المحافظة".

بدوره أكّد المصري "نحن الآن في مرحلة لا مجال فيها للتكاسل، وعلى الجميع أن يؤدي دورًا حقيقيًّا على الأرض لتحقيق كرامة دائمة لأبناء شعبنا". وأضاف "قطاع النقل والمواصلات من أهم القطاعات التي تدفع عجلة الحياة اليومية للاستمرار، ومساندته للنهوض به هو إحدى الخطوات في مرحلة تحفيز اقتصادنا الفلسطيني، وأية مبادرة مهما كانت صغيرة ستؤثر إيجابيًّا بالوصول إلى الهدف الذي نعمل لأجله".

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