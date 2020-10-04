الأوقاف تعلن فتح مراكز التحفيظ واستئناف الدروس الوعظية بالضفة الأربعاء

أعلن وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية حسام أبو الرب، اليوم الأحد، أنه سيتم فتح مراكز التحفيظ والتجويد واستئناف الدروس الوعظية في المساجد ابتداء من يوم الأربعاء المقبل، بعد التأكد من أخذ الإجراءات الصحية الاحترازية وأسباب الوقاية حرصا على السلامة العامة .





وبخصوص مراكز التحفيظ والتجويد، أوضح أبو الرب، في بيان صحفي، أنه تم التعميم على جميع المديريات في المحافظات بفتح المراكز وتعقيمها، وقبول 15 طالبا فقط في كل دورة، مع ضرورة فحص الطلاب والالتزام بالإجراءات الصحية المتبعة .





وحول الدروس الوعظية في المساجد، أكد أبو الرب أنه تم إبلاغ الواعظات باستئناف الدروس في جميع المحافظات غير المصابة، مع التزام الحاضرين بارتداء الكمامة والتباعد، مع التعقيم بشكل مستمر للمكان .





ودعا أبو الرب كافة العاملين في مراكز التحفيظ والتجويد والأئمة والمؤذنين إلى حث الحاضرين بشكل مستمر على ضرورة أخذ الإجراءات الوقائية اللازمة، واتباع التعليمات التي تصدر عن جهات الاختصاص.

رام الله - دنيا الوطن