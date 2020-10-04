دولي

إيران تُسجل ارتفاعاً حاداً في عدد الوفيات جراء تفشي وباء (كورونا)

إيران تُسجل ارتفاعاً حاداً في عدد الوفيات جراء تفشي وباء (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأحد، عن تسجيل 211 وفاة جديدة و3653 إصابة بفيروس (كورونا) خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وبحسب الأرقام والإحصاءات الرسمية، ارتفع عدد الوفيات في إيران منذ بدء تفشي الوباء إلى 26957 وفاة، وبلغ عدد الإصابات 471773 إصابة وفق (روسيا اليوم).

وقالت وزارة الصحة الإيرانية: إن 4154 مصاباً بفيروس (كورونا) في حالة صحية حرجة في غرف العناية المركزة.

هذا وارتفع عدد المتعافين إلى 389966 منذ بدء تفشي الوباء.

وأعلنت الوزارة، أن 30 إقليماً من أصل 31 لا تزال في وضع صحي خطير، 26 منها في وضع صحي أحمر بالنسبة لتفشي فيروس (كورونا)، و4 أقاليم في حالة تأهب، جراء ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس.

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