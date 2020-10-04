الخواجا: قطعان المستوطنين بدأت بتنظم نفسها كميليشيات في محافظات الضفة

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رام الله - دنيا الوطن

حذر منسق لجان مقاومة الجدار والاستيطان، صلاح الخواجا، من زيادة في عمليات الاعتداءت والانتهاكات في المناطق القريبة من جدار الضم والتوسع العنصري، ومؤشرات ذلك تكمن في ارتفاع نسبة عمليات الهدم للمنشآت السكنية والزراعية إلى 25% خلال الشهر الماضي، إلى جانب الارتفاع العالي في محاولات إقامة أكثر من 16 بؤرة استيطانية في الضفة خلال الشهور الثلاثة الماضية فقط.



وأوضح الخواجا في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، بأن قطعان المستوطنين، وجمعيات الاستيطان، بدأت بتنظم نفسها كميليشيات في محافظات الضفة، وهذا مؤشر خطيرعلى ما سيجري في الأيام القادمة، خاصة في موسم قطاف ثمار الزيتون، الذي يعاني خلاله المزارعون، كما كل عام من الوصول إلى أراضيهم، سواء في المناطق القريبة من الجدار أو داخل الجدار، وخاصة في ظل التطورات السياسية الحالية.



وقال منسق لجان مقاومة الجدار: إن الخطة لحماية المزارعين في موسم قطف الزيتون هذا العام، ستتم بثلاثة اتجاهات، أولها: تعزيز الصمود من خلال المشاركة التطوعية، واستنهاض الطاقات في كل قرية ومدينة، وثانياً: في إطار حملة يجري تنظمها من قبل عدد من النشطاء وهيئات ومنظمات مجتمع مدني للاستعداد من أجل التدخل المباشر؛ لمواجهة أي اعتداء من الاحتلال ومستوطنيه.



وأوضح الخواجا، أنه سيتم الإعلان عن هذه الحملة بتفاصيلها يوم الأربعاء المقبل، مشيراً إلى أن الاتجاه الثالث: سيتم من خلاله الاعتماد على لجان الحراسة في المناطق، التي تتعرض لهجمات من قبل المستوطنين، وذلك بالتنسيق ما بين هيئة مقاومة الجدار، ولجان المقاومة الشعبية، والنشطاء والمؤسسات الفاعلة.