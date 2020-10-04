محافظ جنين يتوعد الخارجين على القانون ومن يُحاول العبث بأمن المواطن

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رام الله - دنيا الوطن

توعد محافظ جنين أكرم الرجوب، بمحاسبة الخارجين على القانون، وكل من تسول له نفسه العبث بأمن المواطن، وتجاوز القانون وإشاعة حالة من الإرباك في مجتمعنا.



وقال الرجوب في تعقيبه على قيام مجهولين بإطلاق النار على مركبة مدير الضابطة الجمركية، العقيد راضي كتانة، أمام منزله في جنين، فجر اليوم الأحد: إن "المؤسسة الأمنية والقضائية، ستكون لهؤلاء بالمرصاد" وفق الوكالة الرسمية (وفا).



وأضاف: هناك تعليمات واضحة من الرئيس محمود عباس، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة؛ لحماية أمن المواطنين، والحفاظ على ممتلكاتهم.