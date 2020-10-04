مدير صحة جنوب الخليل: 27 حالة مصابة بفيروس (كورونا) في العناية المكثفة

حذر مدير صحة جنوب الخليل د عفيف عطاونة من خطورة الوضع الوبائي في محافظة الخليل حيث سجلت 27 حالة في العناية المكثفة من بينها 9 حالات وضعت على أجهزة التنفس الاصطناعي و10 أخرى موصولة بأجهزة الأوكسجين مما يشكل انتكاسا واضحا للحالات النشطة المصابة بفيروس كورونا.





وقال عطاونة في حديث لاذاعة صوت فلسطين، إن أسباب الانتكاسة تعود أولا للإصابة بالفيروس،اضافة الى تلكأ المواطنين في الذهاب للمشافي لتلقي العلاج في الوقت والمكان المناسبين مناشدا المواطنين ممن تظهر عليهم أي أعراض لكورونا بالتوجه للجهات ذات الاختصاص لتلقي العلاج.





وأوضح عطاونة أنه في ظل عزوف المواطنين عن التوجه لإجراء فحص كورونا هناك تفشي للفيروس بشكل مجتمعي، مشيرا إلى أن سبب ذلك يكمن في المشاركة في الأعراس وبيوت العزاء وكذلك المخالطة في المقاهي.





هذا وشدد مدير صحة جنوب الخليل د عفيف عطاونة على أنه يجري متابعة سير العملية التعليمية بشكل حثيث من قبل الطواقم الصحية، مؤكدا ان نسبة الالتزام بإجراءات الوقاية وبروتوكولات وزارة الصحة عالية في قطاعا التعليم.





رام الله - دنيا الوطن