التكفجي: قرار الاحتلال بناء وحدات استيطانية لن تكون هناك دولة فلسطينية

اعتبر مدير دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية، خليل التفكجي، مصادقة الاحتلال على ما يزيد عن 5000 وحدة استيطانية، بمثابة رسالة ضمن برنامج واضح لدى حكومة الاحتلال، أنه لن يكون هناك دولة فلسطينية.





وأضاف التفكجي في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، أن هناك استغلالاً إسرائيلياً واضحاً للظروف الحالية، التي تمر بها المنطقة والعالم.





وقال التفكجي: إن المصاقة على هذه الوحدات الاستيطانية، هي ترجمة لتصريحات سفير أمريكا لدى تل أبيب المستوطن فريدمان، بأنه تم تاجيل الضم وليس إلغاءه.

رام الله - دنيا الوطن