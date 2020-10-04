مدير صحة جنين: 18 إصابة جدديدة بفيروس (كورونا) هذا اليوم

سجلت محافظة جنين 43 إصابة جدديدة بفيروس (كورونا) اليوم؛ ليرتقع عدد الحالات النشطة بالمحافظة إلى 315 حالة.





وقال مسؤول ملف (كورونا) في شمال الضفة، مدير صحة جنين د. وسام صبيحات، في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، إنه تم تسجيل 18 حالة تعافٍ في جنين، مشيراً إلى أن العدد الإجمالي للإصابات، منذ بدء الجائحة، وصل إلى 1315 إصابة.





وأعرب صبيحات عن أمله، بأن يتم في القريب العاجل توريد الكميات المطلوبة من المواد المخبرية الخاصة بفحص (كورونا) خاصة ونحن مقبلون على فصل الشتاء، حيث يصعب التمييز بين الانفلونزا الموسمية، وفيروس (كورونا) الأمر الذي يترتب عليه سحب عينات بشكل أكبر.





وأضاف، أن وزارة الصحة، منذ شهرين، تعتمد على تقنين سحب العينات، بحيث تؤخذ من المخالطين من الدرجة الأولى، ممن تظهر عليهم الأعراض.





وأشار صبيحات إلى أن وزارة الصحة، بانتظار أن تقوم شركات التوريد المعنية، بتوفير مطعوم الإنفلونزا الموسمية لإعطائه للمواطنين.

رام الله - دنيا الوطن