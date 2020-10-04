أبو بكر: وضع الأسير ماهر الأخرس يزداد خطورة

يواصل الأسير ماهر الأخرس، إضرابه المفتوح عن الطعام، لليوم السبعين على التوالي، احتجاجاً على اعتقاله الإدراي.





وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قدري أبو بكر في حديث لإذاعة (صوت فلسطين): إن الأسير الأخرس في وضع صحي، يزداد خطورة يوما بعد يوم، في ظل رفضه تناول أي مدعمات، وإصراره على مواصلة إضرابه لحين الاستجابة لمطلبه بالإفراج الفوري عنه، وذلك خلال حديثه المطول معه عبر محاميه الذي قام بزيارته.





وأعلن أبو بكر، تكثيف الجهود اعتباراً من اليوم من أجل إيجاد حل لقضية الأسير ماهر الأخرس، حيث سيعقد لقاء مع الصليب الأحمر، اليوم، لمطالبة إدارة سجون الاحتلال، بإطلاق سراحه، كما سيتم توجيه رسائل في ذات الإطار لوزارة الخارجية والمغتربين، ولمنظمة الصحة العالمية.





هذا وأكد أبو بكر، أن الأسرى سيصعدون من خطواتهم النضالية، التي بدأت بالإضراب عن الطعام يومي الجمعة والسبت؛ لتشمل كافة السجون في حال لم تتسلم إدارة السجون هذه الأموال.

رام الله - دنيا الوطن