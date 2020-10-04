الصين تُسجّل 16 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأحد، تسجيل 16 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) يوم أمس السبت، مقابل 10 حالات في اليوم السابق له.



وذكرت اللجنة في بيان، أن كل الحالات الجديدة وافدة من الخارج، مضيفة أنها رصدت أيضاً 26 حالة إصابة خالية من الأعراض وفق (رويترز).



وسجلت الصين حتى الآن 85450 حالة إصابة في المجمل، بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4634.