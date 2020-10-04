مجدلاني: الاحتلال بمصادقته على (5400) وحدة يسابق الزمن بفرض سياسة الأمر الواقع

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير د. أحمد مجدلاني: إن الاحتلال الإسرائيلي، بمصادقة على 5400 وحدة استيطانية بالضفة، فإنه يسابق الزمن في فرض سياسة الأمر الواقع في الأراضي الفلسطينية، في إطار تنفيذ مخطط القدس الكبرى؛ لابتلاع ما مساحة 12% من مساحة الضفة.





وأضاف مجدلاني، في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، إن الاحتلال الإسرائيلي، يسعى لتوسيع الدائرة الجغرافية لمدينة القدس، لتشمل مناطق ما يسمى (E1)، وصولاً إلى البحر الميت، معتبراً أي توسع استيطاني لهذه المناطق، يأتي كجزء من سياسة الضم الإسرائيلية.





وأشار مجدلاني، إلى أن حكومة الاحتلال، تستغل الظرف الدولي والوضع الصحي العالمي والصراعات الإقليمية المختلفة، لتمرر من خلالها سياسة الضم والاستيطان، مطالباً المجتمع الدولي بالانتقال من مواقف الشجب والإدانة إلى اتخاذ إجراءات وعقوبات على تل أبيب، طبقاً لقرارات الأمم المتحدة، ومجلس الأمن والمنظمات الدولية الأخرى.

رام الله - دنيا الوطن