وفد فتح للحوار مع حركة حماس يجتمع اليوم مع الأمناء العامين للفصائل

يعقد اجتماع للأمناء العامين، واللجنة المركزية لحركة فتح، اليوم، لبحث ما تم التوصل إليه، خلال لقاءات وفدي حركتي فتح وحماس في تركيا وقطر ومصر والأردن.





وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، د. أحمد مجدلاني: إنه سيتم عقد اجتماع للأمناء العامين، المتواجدين بالخارج في وقت لاحق.





وشدد مجدلاني في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، على أهمية هذا الاجتماع، الذي سيؤسس للتحضير للاجتماع الموسع برئاسىة الرئيس محمود عباس، للأمناء العامين، للإعلان عن التوافق الوطني، الذي يربط ما بين إنهاء الانقسام، والمصالحة، والشراكة الوطنية في إطار منظمة التحرير.





وأضاف: أنه يتم العمل الآن على أساس 3 مرتكزات رئيسية هي: تشكيل القيادة الموحدة؛ لتفعيل وتطوير المقاومة الشعبية والمصالحة، وإنهاء الانقسام، بعد أن اختتمت المرحلة الأولى في هذا الإطار بالتوافق الرسمي بين حركتي فتح وحماس على كافة التفاهمات، التي خرجت عن اجتماع الرئيس بالأمناء العامين، وصولاً إلى الاحتكام لصناديق الاقتراع، كونها الخيار الأهم والأنسب لشعبنا.





وفيما يتعلق بإجراء الانتخابات، قال مجدلاني: إنه سيتم إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، بحيث تعتبر انتخابات المجلس التشريعي، هي المرحلة الأولى لانتخابات المجلس الوطني، كون أعضاء التشريعي، هم أعضاء المجلس الوطني، وسيتم إجراؤها وفق قاعدة جديدة، خاصة بعد إعلان القيادة في أيار/ مايو، التحلل من كل اتفاقيات المرحلة الانتقالية، وليس على قاعدة اتفاق أوسلو.

رام الله - دنيا الوطن