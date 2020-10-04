عالميًا.. 26 مليوناً يتعافون من (كورونا)

تجاوز عدد المتعافين من فيروس (كورونا) حول العالم، مساء السبت، 26 مليوناً.





وبحسب موقع "Worldometer" المتخصص في رصد ضحايا الفيروس، بلغ عدد المتعافين من (كورونا) 26 مليوناً و22 ألفاً و257 وفق (روسيا اليوم).





والدول الأكثر تسجيلاً لحالات التعافي هي: الهند (5 ملايين و501 ألف و813) ثم الولايات المتحدة الأمريكية (4 ملايين و782 ألفاً و593) ثم البرازيل (4 ملايين و232 ألفاً و593) ثم روسيا (975 ألفا و859) ثم كولومبيا (753 ألفاَ و953).





وبلغ عدد المتعافين من الفيروس في تركيا 283 ألفاً و868.





وظهر فيروس (كورونا) لأول مرة في كانون الأول/ ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية، لينتشر بعدها في أكثر من 200 دولة ومنطقة حول العالم، حيث بلغ عدد الوفيات، حتى مساء السبت، مليوناً و35 ألفاً.

رام الله - دنيا الوطن