"كهرباء القدس" تشغيل محطة النبي صالح الجديدة بكلفة إجمالية بلغت نحو ثلاثة ملايين شيكل

مواصلة لخططها التطويرية، الهادفة إلى تحسين الخدمات الكهربائية في مختلف مناطق الامتياز؛ باشرت الطواقم الفنية في شركة كهرباء محافظة القدس، بتشغيل محطة النبي صالح الجديدة بقدرة 20 ميغا واط، بكلفة إجمالية، بلغت نحو 3 ملايين شيكل.





وأعرب رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء محافظة القدس، ومديرها العام، م. هشام العمري، عن بالغ سعادته في إنجاز هذا المشروع الحيوي الذي من شأنه أن يخدم مجموعة من القرى التي تقع شمال غرب محافظة رام الله والبيرة من خلال زيادة كفاءة الطاقة، وتحسين جودة التيار الكهربائي للمشتركين في تلك المنطقة.





وأكد العمري، أن كهرباء القدس تعمل على مدار الساعة لتطوير خدماتها الكهربائية، والعمل على استيعاب التوسع العمراني لمحافظتي رام الله والبيرة، وذلك من خلال المشاريع المتنوعة التي تنفذها الشركة، بهدف زيادة الطاقة الكهربائية ورفع كفاءتها، بما ينعكس إيجاباً على جودة الكهرباء التي تصل للمواطنين.





بدوره، قال مساعد المدير العام للشؤون الفنية في كهرباء القدس م. منصور نصار: إن محطة النبي صالح ستساهم في تغذية قرى شمال غرب محافظة رام الله والبيرة بالطاقة الكهربائية المطلوبة مثل: أم صفا، دير السودان، عجول، الروابي، عارورة، جلجليا، مزارع النوباني، النبي صالح، بيت ريما، دير غسانة، دير ابو مشعل، دير نظام، رنتيس، شقبا، شبتين، اللبن الغربي، بما يكفل استيعاب تنامي الاحمال الكهربائية، وتقليل المخاطر والاعطال في شبكة التوزيع الكهربائية، كما أنه سيضمن استمرارية التيار الكهربائي في حال حدث خلل على أحد الخطوط الكهربائية، وتقليل فترات انقطاع التيار الكهربائي عن المشتركين.





يذكر، أن محطة النبي صالح الجديدة، استغرق إنجازها قرابة الأربع سنوات، بسبب الإجراءات والصعوبات التي واجهتها الشركة؛ لاستصدار التصاريح اللازمة والمطلوبة من الجانب الإسرائيلي، كون هذا المشروع يقع في المنطقة (C).

رام الله - دنيا الوطن