منصور: مشاورات بالأمم المتحدة بشأن مبادرة الرئيس لعقد مؤتمر للسلام الأسبوع المقبل

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رام الله - دنيا الوطن

من المقرر، أن يبدأ مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، الاسبوع المقبل، مشاورات مع الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، وأعضاء مجلس الأمن، كل على حدة، لإطلاق مشاورات بشأن مبادرة الرئيس محمود عباس؛ لعقد مؤتمر دولي للسلام.



وقال منصور، وفق إذاعة (صوت فلسطين)، إن رئاسة مجلس الأمن، ستكون في كانون الثاني/ يناير المقبل لجمهورية تونس الشقيقة، ما يعكس أجواء إيجابية.



وأوضح منصور، أن أعمال اللجان الست الرئيسية للجمعية العامة ستبدأ الأسبوع المقبل، ولديها قرارات لصالح فلسطين، مشيراً إلى كلمة الوفد الألماني في اجتماعات الجمعية العامة، التي طالب فيها الأمين العام بالبدء بمشاورات؛ لتنفيذ فكرة عقد مؤتمر دولي للسلام التي طرحها الرئيس عباس، مؤكداً أن ألمانيا والصين وروسيا، أبدت استعدادها للمشاركة كأطراف في المؤتمر.