شؤون فلسطينية

حسام: الأسير ماهر الأخرس يُصارع الموت وحالته الصحية تدق ناقوس الخطر

حسام: الأسير ماهر الأخرس يُصارع الموت وحالته الصحية تدق ناقوس الخطر
رام الله - دنيا الوطن
قالت جمعية الأسرى والمحررين (حسام): "إن الاسير المضرب عن الطعام، لليوم السبعين علي التوالي، ماهر الأخرس، يصارع الموت في هذ الآونة، جراء التدهور الذي طرأ علي صحته، والخطر الذي يتهدد حياته، في ظل تعنت وتصلب في موقف الاحتلال، ورفضه التعاطي مع مطالبه في وقف اعتقاله التعسفي والإفراج الفوري عنه".

وأكدت الجمعية، بأن حالة الاسير الاخرس الصحية، تدق ناقوس الخطر؛ للإسراع من أجل التدخل لإنقاذ حياته، وإنهاء معاناته، خاصة أنه يرفض تلقي العلاجات والمدعمات أو حتى الفحوصات الطبية، ويصر على أن يسبق كل ذلك قرار واضح بإنهاء اعتقاله الإداري بعيداً عن أية حلول ترقيعية كقرار محكمة الاحتلال، تجميد اعتقاله، باعتباره محاولة مكشوفة للالتفاف على إضرابه من قبل المحكمة العسكرية الإسرائيلية.

وأشارت الجمعية، إلى أن الأسير الأخرس يتعرض لضغوط جسدية ونفسية من قبل ضباط المخابرات لإفشال إضرابه وعدم السماح له بتحقيق إنجاز جديد، قد يشجع أسرى آخرون للانتفاض في وجه الاعتقال الإداري، الأمر الذي يقلق الاحتلال، كون هذه الإضرابات النوعية، تضر بسمعته، وتؤلب عليه المجتمع الدولي وشعوب العالم، والمؤسسات الحقوقية.

ولفتت الجمعية إلى حاجة الأسير الأخرس في هذه اللحظات إلى عوامل إضافية لتعزيز صموده وإنجاح معركته ، أبرزها إظهار تضامن شعبي ومؤسساتي، يليق بمعاناته؛ كي يشكل ضغطاً علي الاحتلال، يجبره علي النزول عند مطالبه العادلة في إنهاء اعتقاله التعسفي.

وبينت الجمعية، أن نحو 350 أسيراً فلسطينياً، يقبعون تحت طائلة الاعتقال الإداري، الذي يعتبر أسوأ أنواع الاعتقالات، وأكثرها صلفاً، حيث يبقى ملف القضية "سرّياً"، وتكال الاتهامات للأسرى جزافاً وبلا علم بها، وليس هناك حد زمني لفترة الاعتقال، التي قد تُجدد بقرار عسكري في اللحظة الأخيرة، دون محاكمة، ودون علم الأسير.

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