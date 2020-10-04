مجموعات استيطانية تستأنف اقتحام الأقصى

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

استأنفت مجموعات استيطانية، اليوم الأحد، اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك، في ظل استمرار الإغلاق الشامل الذي تفرضه قوات الاحتلال على مدينة القدس المحتلة، بسبب الأعياد اليهودية.



وأفادت مصادر مقدسية، أن 36 مستوطناً، اقتحموا باحات المسجد الأقصى صباح اليوم، وأدوا طقوساً تلمودية واستفزازية، وتركزت الاقتحامات في المنطقة الشرقية من المسجد، وتحديداً في منطقة باب الرحمة.



ولفتت المصادر إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمّنت اقتحامات المستوطنين، ووفرت لهم الحماية منذ دخولهم باحات الأقصى من باب المغاربة، حتى مغادرته.



وجددت "جماعات الهيكل" المزعوم المتطرفة، دعواتها لتوسيع دائرة الاقتحامات للمسجد الأقصى المبارك خلال عيدي "العرش" و"فرحة التوراة".



وطالبت جماعات الهيكل قوات الاحتلال بتشديد قبضتها والتصدي للمرابطين ومعاقبتهم، وإبعادهم عن القدس، معتبرين أن من حقوقهم الصلاة في كل ما هو تحت "السيادة الإسرائيلية"، وفق زعمهم.



ولفتت "جماعات الهيكل" المزعوم إلى ضرورة استغلال الدعم الأمريكي للمواقف الإسرائيلية والدفع باتجاه العديد من المشاريع التهويدية، وكررت سرد عدد من المشاريع الاستيطانية بالمنطقة الجنوبية من البلدة القديمة، وحائط البراق والقصور الأموية، الملاصقة لجدار المسجد الأقصى.



وأكدت وفق بيان لها "أن اقتحامات المسجد الأقصى، سيجري تفعيلها والترويج لها بطرقة "مشوقة" وجذابة أكثر بعد افتتاح القاعة، وعرض الأفلام المدمجة، والمدعمة بكم هائل من الصور والأفلام الوثائقية التي تم إعدادها لهذا الهدف".



وتشهد مدينة القدس المحتلة إغلاقاً شاملاً، منذ عدة أيام، ويستمر لأسابيع بسبب الأعياد اليهودية، وتفشي وباء (كورونا).



ويستهدف الاحتلال المقدسيين والمرابطين منهم على وجه الخصوص، من خلال الاعتقالات والإبعاد والغرامات، بهدف إبعاد المقدسيين عن المسجد الأقصى، وتركه لقمة سائغة أمام الأطماع الاستيطانية.



وشهدت مدينة القدس تصاعدًا في اقتحامات المجموعات الاستيطانية للمسجد الأقصى، بدعوى الاحتفال بالأعياد اليهودية.