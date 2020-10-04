شؤون فلسطينية

مركز القدس: الاحتلال اعتقل 339 مواطنًا بأيلول بينهم 4 سيدات

مركز القدس: الاحتلال اعتقل 339 مواطنًا بأيلول بينهم 4 سيدات
رام الله - دنيا الوطن
أفادت دراسة إحصائية أعدها مركز القدس لدراسات الشأن الإسرائيلي والفلسطيني، باعتقال جيش الاحتلال الإسرائيلي 339 مواطنًا، خلال شهر أيلول/ سبتمبر الماضي من محافظات الضفة الغربية المحتلة، تصدّرتها محافظة الخليل جنوبًا.

وأوضحت الدارسة، أن الاعتقالات، شملت 4 سيدات و8 أطفال، وفق الحالات المعلن عنها.

وجاء توزيع الاعتقالات وفق المحافظات، 87 حالة اعتقال في الخليل، وهذه المرة الأولى التي تتصدر الخليل القائمة منذ بداية العام، يليها القدس 85، ثم جنين 47، ثم بيت لحم 33، يليها رام الله 32، تبعتها طولكرم 16، أما نابلس فسجلت 13 حالة اعتقال، ثم سلفيت 11، وأريحا 5، ثم قلقيلية 4، فيما اعتقل الاحتلال مواطنين من طوباس، واثنين من غزة.

وأكد المركز أن حالات اعتقال عديدة، تمرّ دون الاعلان عنها إعلاميًا.

وفي جانب النساء، أشارت الاحصائية إلى أن جيش الاحتلال اعتقل خلال شهر أيلول/ سبتمبر، 4 سيدات، سيدتان من الخليل وأخرى من القدس، وسيدة من غزة، ادعى الاحتلال تسللها إلى الأراضي المحتلة.

وبشأن الأطفال؛ اعتقلت قوات الاحتلال، طفلين من سلفيت وآخرين من الخليل، وكذلك القدس، وطفل من رام الله، وآخر من قلقيلية.

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