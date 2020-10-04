(أونروا): ارتفاع الإصابات بفيروس (كورونا) بمخيمات الفلسطينيين بلبنان

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) عن ارتفاع الإصابات بفيروس (كورونا) في صفوف اللاجئين الفلسطينيين في لبنان إلى 1082 إصابة بعد تسجيل 45 إصابة جديدة.





وقال مدير قسم الصحة في (أونروا) عبد شناعة في بيان: "نقوم بكل ما يلزم لإبقاء الأمور تحت السيطرة، والمتابعة اليومية لرصد الإصابات في صفوف اللاجئين ومتابعة الوضع الصحي".





وفي السياق، دعت حركة (فتح) سكان المخيمات للتقيد والالتزام بالإرشادات والإجراءات الوقائية من أجل كبح الانتشار السريع للوباء في المخيمات.

رام الله - دنيا الوطن