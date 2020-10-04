شؤون فلسطينية

الاحتلال يَشُن حملة اعتقالات في الضفة والقدس

الاحتلال يَشُن حملة اعتقالات في الضفة والقدس
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، وفجر اليوم الأحد، حملة دهم واعتقالات في الضفة الغربية والقدس المحتلة، طالت عدداً من المواطنين بينهم أسرى محررون.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الشابين أحمد هيثم محمود ولؤي محمود، بعد دهم منزليهما في بلدة العيسوية.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خمسة شبان فلسطينيين، بعد أن نصبت كميناً لهم، إثر اندلاع مواجهات واسعة في بلدة سلواد شرق رام الله.

وأفادت مصادر محلية، أن المعتقلين خلال مواجهات سلواد، هم: مهند سمير الطويل، وحنظلة سمير حماد، وجمعة حسن حماد، محمد منير حماد، سرحان أكرم حماد.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب مؤمن هارون عياد، نجل الأسير هارون عياد، عميد أسرى سلواد المحكوم بالسجن "مؤبدين وعشرين عاماً".

وفي بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم مدينة بيت فجار في بيت لحم، واعتقلت الشاب علي يوسف أبو حسين طقاطقة (20 عاماً)، و الأسير المحرر عادل أبو يعقوب ديرية (27 عاماً)، وكان قد أمضى 3 سنوات سابقة في سجون الاحتلال.

كما اعتقلت قوات الاحتلال صباح اليوم، الشاب منتصر العجلوني (22 عاماً)، أثناء مروره في شارع الشلالة وسط مدينة
الخليل.

وأغلقت قوات الاحتلال البوابة الحديدية المقامة على مدخل مخيم الفوار جنوباً، ونصبت حواجز عسكرية على مدخل الخليل الشمالي "بيت عنون"، ومدينة حلحول "النبي يونس"، ومدخل بلدة بيت أمر، وفتشت مركبات المواطنين، ودققت في هوياتهم، ما تسبب في إعاقة تنقلهم.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقالاتها اليومية للمواطنين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة، تداهم خلالها منازلهم وتخرب محتوياتها وترهب سكانها.

ووفق تقرير دوري يصدره المكتب الإعلامي لحركة (حماس) في الضفة الغربية، رصد ارتكاب قوات الاحتلال (1575) انتهاكاً بحق الشعب الفلسطيني وأرضه في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال شهر أيلول/ سبتمبر الماضي.

وبلغ عدد الاقتحامات لمناطق مختلفة في الضفة والقدس خلال سبتمبر الماضي (307) اقتحامات، ووصل عدد الحواجز الثابتة والمؤقتة المقامة في مناطق مختلفة من الضفة والقدس (395) حاجزاً.

ورصد التقرير (94) مداهمة لمنازل تعود لفلسطينيين، واستشهاد مواطنين اثنين وجرح (66) آخرين بنيران قوات الاحتلال، واعتقال (344) مواطناً، واحتجزت (33) آخرين.

وتعتبر مناطق الخليل والقدس وبيت لحم، الأكثر تعرضاً للانتهاكات الإسرائيلية، بواقع (301، 289، 237) انتهاكاً على
التوالي

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