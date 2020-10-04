هل سَتَصدُق تنبؤات العرافة (بابا فانغا).. ويموت ترامب بمرض غامض؟

(كورونا) المستجد.



ونقل ترامب إلى مستشفى (والتر ريد) العسكري في واشنطن

لبضعة أيام، كإجراء احترازي، بعد تأكد إصابته بمرض (كوفيد- 19).



وكان من أول تنبؤات "بابا فانغا" التي صـدقت بالفعل، عندما تنبأت في عام 1988 بغرق غواصة روسية، وهو ما تحقق بعد 12 عاماً، عندما غرقت الغواصة الروسية "كي-141 كورسك" بالقرب من القـطب الشمالي في آب/ أغسطس 2000.



أما سبب شهرتها الفعلية، فيعود إلى التنبؤ الذي أعلنت عنه بعد ذلك بعام، أي في 1989، حينما تنبأت بأن الولايات المتحدة قد تتعـرض لهجوم من "طائرين فولاذيين".



وتحققـت توقعاتها بعد 12 عاماً أيضاً، في حادث سقـوط برجي "مركز التـجارة العالمي" بنيويورك، المعـروف باسم حادث 11 أيلول/ سبتمبر، كما تنبأت أيضاً بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست".



وبابا فانغا.. عجوز عمياء توفيت منذ أكثر من 23 عاماً، العرافة اسمها فانغيليا بانديفا غوشتيروفا، وهي امرأة عجوز كفيفة كانت تسكن في بلغاريا، تلقب بـنوستراداموس البلقانوتوفيت عام 1996 عن عمر ناهز (85 عاماً)، لكنها تركت توقعات عما سيحدث في العالم تستمر لسنوات طويلة، ويقول من يصدقها: إن الكثير من تنبؤاتها صدقت بالفعل.



وتقول صحيفة (mirror) البريطانية إن نسبة تحقق تنبوءات فانغا تصـل إلى 85%.



رام الله - دنيا الوطنرغم رحـيلها منذ 23 عاماً، إلا أن العـرافة البلغارية الضـريرة فانغيليا بانديفا غوشتيروفا، التي اشتـهرت بلقب "بابا فانغا"، ما زالت تصنع الأخـبار بسبب تنـبؤاتها التي تحـقق الكثير منها بالفعل.ومؤخراً صحيفة (ميرور) البريطانية، نشرت تنبؤات "بابا فانغا" التي كانت قد ذكرت بعضها للعام 2020 قبل وفاتها في عام 1996، منها على سبيل المثال، أن يسقـط الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، فريسة لمرض غامض في 2020 قد ينتهي به وهو مصاب بالصم أو بورم في المخ وفق (القبس).وتنبأت "بابا فانغا" أيضاً، بأن يتعـرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 2020 لمحاولة اغـتيال من داخل الكرملين.وفي صباح الجمعة 2 تشرين الأول/ أكتوبر 2020 ، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إصابته وزوجته ميلانيا ترامب بفيروس (كورونا).وأكد ترامب في تغريدة عبر حسابه بموقع (تويتر)، أن التحاليل أثبتت إصابته هو والسيدة الأولى ميلانيا ترامب بفيروس