مدى: ارتفاع عدد الاعتداءات ضد الحريات الإعلامية في فلسطين

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رام الله - دنيا الوطن

ارتفع عدد الانتهاكات الاسرائيلية من 4 اعتداءات خلال شهر آب/ أغسطس، ليبلغ 13 اعتداء خلال شهر أيلول/ سبتمبر الماضي.



وجاءت جميع الانتهاكات الإسرائيلية، ضمن الاعتداءات الجسيمة والخطيرة على حياة الصحفيين والحريات الإعلامية في فلسطين، حيث شملت إصابة 7 صحفيين بالأعيرة المعدنية وقنابل الغاز أو عبر استهدافهم باعتداءات جسدية مباشرة من قبل الجنود والمستوطنين، واعتقال ثلاثة صحفيين آخرين، ومنع طواقم صحفية من التغطية، ومصادرة سيارة تابعة لتلفزيون فلسطين.



وشملت هذه الاعتداءات إصابة الصحفيين: فادي عبد الرحيم ياسين (اعتداء بالضرب)، ومحمود فوزي عبد الغني (عيار معدني في الكتف)، وجعفر اشتية (اعتداء بالضرب من مستوطنين)، وعادل إبراهيم أبو نعمة (اعتداء من مستوطنين+ حالة اختناق شديدة في حادثين منفصلين)، ونضال طاهر اشتية (عيارين معدنيين في الخاصرة وإسفل الإبط)، وناصر اشتية (قنبلة غاز مباشرة في أعلى الظهر).



واعتقلت الصحفيين أسامة حسين شاهين (بعد أيام تم تحوليه للاعتقال الإداري لـ 4 شهور)، واعتقال عبد المحسن شلالدة، واعتقال الصحفي مجاهد حمد الله مرداوي، أثناء عودته من الخارج، إضافة إلى منع طاقم تلفزيون فلسطين من تغطية فعالية سلمية ضد الاستيطان، ومنعه من تغطية عمليات هدم مساكن بالأغوار ومصادرة سيارة تابعة للتلفزيون.



واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأول من شهر تشرين الأول/ أكتوبر، الصحفي طارق أبو زيد، بعد أن دهمت منزله في مدينة نابلس.