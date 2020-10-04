عياش يُهنئ السفير الأردني برومانيا بتقبل أوراقه كسفير لبلاده في بلغاريا











رام الله - دنيا الوطنهنأ عضو المجلس الوطني الفلسطيني، الدكتور محمد عياش، سفير المملكة الأردنية الهاشمية في رومانيا سفيان سلمان القضاة بمناسبة اعتماده كسفيراً لدى جمهورية بلغاريا، وتقبل أوراقه أمام رئيس جمهورية بلغاريا.وقال عياش في برقية التهنئة والتي وصلت منها نسخة لوسائل الإعلام: "يطيب لي ويسعدني باسمي وباسم اخواني ابناء الجالية العربية والفلسطينية والاردنية ان اتقدم الى سعادة سفير المملكه الاردنيه الهاشميه في رومانيا سفيان سلمان القضاه بأصدق التهاني والتبريكات بمناسبة تسليم اوراق اعتمادكم امام رئيس جمهورية بلغاريا".وتمنى عياش لسفير المملكة في بلغاريا التوفيق والنجاح في القيام بالمهام المسندة اليه والتي انتم اهل لها، سائلا المولى عز وجل التوفيق والنجاح له وأن يمن الله عليه بوافر من الصحة والعافية في ظل راعي المسيرة المفدى جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله واطال في عمره.وأشاد عياش بالدور الكبير الذي يقوم به عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، في دعم القضية الفلسطينية في كافة المجالات.وأكد على عمق العلاقات الراسخة بين فلسطين والأردن، خاصة أن الشعب الأردني والفلسطيني شعب واحد تربطهما علاقات أخوة وتجمعهما روابط وعادات وتقاليد واحدة.وقال: "أن المملكة الأردنية في وقوفها إلى جانب شعبنا وقيادته الشرعية برئاسة الرئيس محمود عباس في هذه الظروف الصعبة وفي ظل المؤامرات التي تحاك هنا وهناك لهو أكبر دليل على عمق هذه العلاقات الأخوية التي تربط بين الطرفين".وشدد عضو المجلس الوطني على أن القدس وحمايتها والدفاع عن المقدسات ركن أساسي من أركان السياسة الأردنية الهاشمية وان لها وللقضية الفلسطينية الصدارة في جميع القرارات.ومن الجدير ذكره، أن سفير المملكة الأردنية سفيان القصاة يتولى مصالح بلاده كسفير لدى دولتي بلغاريا ومولدافيا، بالإضافة إلى عمله الرسمي كسفير لدى المملكة في رومانيا.وكان السفير القضاة، قد شغل عدة مناصب منها: تعيين وزير الخارجية الأردني القضاة ناطقاً رسمياً باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.