كورونا تحرم 18 ألف مريض فلسطيني من الحصول على الخدمات الصحية للعيون

وتأثر الحصول على الخدمات الطبية العلاجية والتشخيصية

بسبب الإغلاق الكامل، وتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية؛ لمنع تفشي واحتواء فيروس (كورونا)، مما أدى إلى

تخلف ما يناهز ثمانية عشر ألف مريض عن مواعيدهم الطبية، كما تم إلغاء أكثر من ألف عملية جراحية لإنقاذ البصر، كانت مقررة.





وقال المدير التنفيذي لبرامج مؤسسة فريد هولوز، جون كرايل: "إن جائحة فيروس (كورونا) وضعت أعباءً إضافية على مرضى العيون، هذه الأعباء ساهمت في زيادة وتفاقم معاناة مرضى العيون الحالية، سواءً على صحتهم النفسية أو الجسدية".



وأضاف داوود دحدل، رئيس دائرة التنمية وإدارة المنح لمجموعة مستشفى سانت جون للعيون، أن بعض مرضانا لم يتمكنوا من الخضوع للعمليات الجراحية الطارئة لإنقاذ بصرهم على الرغم من أنهم في أمس الحاجة إليها، كما أن العديد من المرضى فاتتهم مواعيد الزيارات الضرورية للطبيب، أو الحصول على الخدمات الأساسية مثل التشخيص، مشيراً إلى أن هذا يضع العديد من المرضى، تحت تهديد فقدان نعمة البصر أو حدوث اعتلالات بصرية حرجة.





ويذكر أن مجموعة مستشفى سانت جون للعيون، التي تعد

أكبر مزود لخدمات طب وجراحة العيون في فلسطين، وقد شهدت المجموعة تراجعًا حاداً في أعداد مرضى العيون، الذين يتلقون العلاج في القدس الشريف، الضفة الغربية وقطاع غزة للحصول على العلاج اللازم.



واعتادت مجموعة مستشفى سانت جون للعيون على استقبال أكثر من سبعة آلاف مريض شهريًا قبل الإعلان عن (كورونا) وباءً عالميًا في شهر آذار/ مارس الماضي، ولكن خلال شهر نيسان/ أبريل فقط شهدت مجموعة المستشفى انخفاضًا هائلًا في نسبة مراجعي الخدمات الطبية إلى ستة وأربعين بالمائة، كما انخفضت نسبة العمليات الجراحية إلى خمسين بالمائة على الأقل.





وساهم شح الموارد المالية والقيود المفروضة على الحركة والتنقل بين المحافظات مقرونًا بجائحة (كورونا) في فرض واقع جديد على جهود مكافحة كف البصر وأمراض العيون، على الرغم من هذه التحديات، فقد كافح المشفى لضمان استمرار تقديم الخدمات والرعاية الصحية للمرضى والمراجعين، من خلال التنسيق مع السلطات المعنية لتسهيل وصول المرضى إلى المستشفى في مدينة القدس، وخصوصًا الحالات الأكثر عرضة إلى فقدان البصر.



وقال دحدل: "إن مجموعة المستشفى بحاجة إلى حشد الموارد المالية والبحث عن مصادر تمويلية لكي تستمر المجموعة بأداء رسالتها ومهمتها الإنسانية الخيرية المتمثلة في مكافحة كف البصر والحفاظ على نعمة البصر، ويعد تمويل النظام الصحي أساسيًا من أجل ضمان تقديم الرعاية الصحية للعيون، كما أن هنالك حاجة للاستثمار في العاملين الصحيين والبنية التحتية".



وأشار جون كرايل أنه بفضل دعم من الحكومة الأسترالية من خلال برنامج تعاون المنظمات غير الربحية استطاعت مؤسسة فريد هولوز من المساهمة الفاعلة في تقديم التمويل من اجل علاج المرضى واجراء العمليات الجراحية الطبية.



وتعليقًا على أزمة جائحة (كورونا)والرعاية الصحية لأمراض العيون، قال كرايل: "إن من أهم الدروس المستفادة من (كورونا) هو الحاجة إلى زيادة الاستثمار في قطاع الصحة الدولي والأنظمة الصحية الوطنية، وإن الاستثمار في أنظمة الرعاية الطبية سيساهم في ضمان الإدارة الأمثل لهذه الجوائح في المستقبل.



كما أشار دحدل إلى أن المجموعة، أطلقت في أواخر شهر تموز/ يوليو حملة اغاثية طارئة لمدة عام من أجل استيفاء الاحتياجات الأساسية لمرضى العيون الذين تكدست أعدادهم بسبب هذه الأزمة الصحية.





كما أن جهود المجموعة بالتعاون مع شركائها ستركز على تعبئة الموارد المالية والبشرية من أجل استقبال وتوفير الرعاية العلاجية لخمسة وعشرين ألف مريض بما فيها إجراء ألفي وخمسمئة عملية جراحية معقدة.



وأكد أن في فلسطين ، هنالك ما لا يقل عن 130 ألف شخص ممن تجاوزوا سن الخمسين، يعانون من أحد أشكال الإعاقة البصرية، تعد المياه البيضاء السبب الرئيسي لفقدان البصر حيث تمثل نسبة ثمانية وثلاثين بالمائة من إجمالي الحالات.



ويعتبر كف البصر والاعتلالات البصرية ثالث الإعاقات انتشارًا في فلسطين بناءً على التقرير الوطني الصادر عام 2011.



وتعمل مؤسسة فريد هولوز ومجموعة مستشفى سانت جون للعيون بشراكة وطيدة لمكافحة كف البصر والاعتلالات البصرية في فسطين منذ عام 2013.

رام الله - دنيا الوطنأثرت جائحة فيروس (كورونا) بشدة على مرضى العيون في فلسطين، حيث لم يتمكن آلاف المرضى من رؤية الأطباء، والوصول إلى خدمات الرعاية الطبية المتكاملة للعيون، علىالصعيد المحلي لأكثر من خمسة شهور، وفقًا لمؤسسة فريد هولوز ومجموعة مستشفى سانت جون للعيون.