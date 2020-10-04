الصحة بغزة: تسجيل (56) إصابة جديدة بفيروس (كورونا)
غزة - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن تسجيل (56) إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وقالت الصحة في تقريرها اليومي: إن عدد العينات التي جرى فحصها، بلغ (2030) عينة، وأعلنت عن تعافي (76) حالة جديدة من مصابي فيروس (كورونا).
وبلغ إجمالي تراكمي للمصابين منذ آذار/ مارس الماضي (3354) إصابة منها حالات نشطة حالياً (1396) حالة، أما عدد المتعافين فارتفع لـ (1936) حالة، واستقرت الوفيات عند (22).
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن تسجيل (56) إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وقالت الصحة في تقريرها اليومي: إن عدد العينات التي جرى فحصها، بلغ (2030) عينة، وأعلنت عن تعافي (76) حالة جديدة من مصابي فيروس (كورونا).
وبلغ إجمالي تراكمي للمصابين منذ آذار/ مارس الماضي (3354) إصابة منها حالات نشطة حالياً (1396) حالة، أما عدد المتعافين فارتفع لـ (1936) حالة، واستقرت الوفيات عند (22).
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