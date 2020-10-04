الصحة بغزة: تسجيل (56) إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

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غزة - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن تسجيل (56) إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وقالت الصحة في تقريرها اليومي: إن عدد العينات التي جرى فحصها، بلغ (2030) عينة، وأعلنت عن تعافي (76) حالة جديدة من مصابي فيروس (كورونا).



وبلغ إجمالي تراكمي للمصابين منذ آذار/ مارس الماضي (3354) إصابة منها حالات نشطة حالياً (1396) حالة، أما عدد المتعافين فارتفع لـ (1936) حالة، واستقرت الوفيات عند (22).