سبعة آلاف إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في إسرائيل

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء السبت، عن تسجيلها 7 آلاف إصابة بفيروس (كورونا) خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، بعد فحص 60 ألف عينة.



وذكرت الوزارة، أن مجموع الإصابات التراكمية ارتفع إلى 264 ألف إصابة، منها 190 ألفاًً، تعافوا، بينما لا يزال 72 ألفاً يصنفون كحاملي فيروس وفق (عرب 48).



وأوضحت، أن من بين المصابين 840 بحالة خطيرة، منهم 210 يخضعون للتنفس الصناعي، في حين ارتفع عدد الوفيات إلى 1670 حالة منذ بداية انتشار المرض.



ويأتي ذلك بظل استمرار حالة الإغلاق داخل الكيان الإسرائيلي، إذ حظرت حكومة الاحتلال الحركة في جميع المناطق، عدا القريبة من أماكن السكن، وأغلقت المدارس، وأماكن اللهو والمجمعات التجارية، وغيرها.