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الاحتلال يعتقل شابا ويخطر بإزالة مزرعة أبقار في الخليل

الاحتلال يعتقل شابا ويخطر بإزالة مزرعة أبقار في الخليل
رام الله - دنيا الوطن
 اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، شابا من مدينة الخليل، وأخطرت بإزالة مزرعة أبقار في إذنا.

وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب منتصر العجلوني (22 عاما)، أثناء مروره في شارع الشلالة وسط مدينة الخليل.

كما أغلقت تلك القوات البوابة الحديدية المقامة على مدخل مخيم الفوار جنوبا، ونصبت حواجز عسكرية على مدخل الخليل الشمالي " بيت عنون"، ومدينة حلحول "النبي يونس"، ومدخل بلدة بيت أمر، وفتشت مركبات المواطنين، ودققت في هوياتهم، ما تسبب في إعاقة تنقلهم.

 وعلى صعيد آخر، أخطرت قوات الاحتلال بإزالة مزرعة للأبقار في بلدة اذنا غرب الخليل، تعود ملكيتها لعائلة العسود.

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