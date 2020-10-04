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اعتقالات ومواجهات خلال اقتحام الاحتلال بلدة سلواد

اعتقالات ومواجهات خلال اقتحام الاحتلال بلدة سلواد
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، عدداً من الشبان، خلال مواجهات، اندلعت عقب اقتحام بلدة سلواد شرق مدينة رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوة راجلة مكونة من نحو 50 جندياً، وعدد من الدوريات، اقتحموا البلدة قبيل منتصف الليل، ودارت مواجهات بين عدد من الشبان، وجنود الاحتلال، الذين أطلقوا قنابل الصوت والغاز، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وأوضحت، أن جنود الاحتلال نصبوا كميناً لعدد من الشبان خلال المواجهات، حيث تمكنوا من اعتقال عدد منهم، دون تحديد هويتهم أو عددهم حتى اللحظة.

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