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طبيب الرئيس الأمريكي: ترامب لم يتجاوز بعد مرحلة الخطر

طبيب الرئيس الأمريكي: ترامب لم يتجاوز بعد مرحلة الخطر
رام الله - دنيا الوطن
أكد شون كونلي، طبيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المصاب بفيروس (كورونا)، إن الرئيس يُحرز تقدماً، لكنه لم يتجاوز بعد مرحلة الخطر.

وقال كونلي، اليوم الأحد: إن ترامب لم يصب بحمى، ويتحسن وضعه بعد دخوله المستشفى.

وأضاف في بيان له أن الرئيس الأمريكي "قضى معظم الظهيرة في مباشرة أعماله... وكان يتحرك في الجناح الطبي بدون صعوبة".

وفي وقت سابق، قال كبير موظفي البيت الأبيض، مارك ميدوز، إن ترامب يبلي بلاء حسناً، وإن الأطباء سعداء جداً بمؤشراته الحيوية.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة، أنه وزوجته ميلانيا، أصيبا بفيروس (كورونا)، بينما أكدت إدارته أنه يعاني من أعراض طفيفة، ويواصل أداء عمله.

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