المكسيك: تسجيل 4863 إصابة و388 وفاة جديدة بفيروس (كورونا)

أشارت بيانات وزارة الصحة المكسيكية إلى ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 757953 حالة، وعدد الوفيات إلى 78880 حالة.





وأعلنت السلطات تسجيل 4863 إصابة جديدة إضافة إلى 388 وفاة، مرجحة أن تكون الأعداد الحقيقية أكبر بكثير بسبب قلة اختبارات الكشف عن الفيروس وفق (روسيا اليوم).





تجدر الإشارة إلى أن المكسيك سجلت ثامن أكبر حصيلة لإصابات كورونا في العالم، ورابع أكبر حصيلة وفيات بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند.





وتعتبر أمريكا اللاتينية المنطقة الأكثر انتشارا لفيروس كورونا في العالم، حيث تم تسجيل أكثر من 7 ملايين إصابة

رام الله - دنيا الوطن