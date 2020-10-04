مئات من الشهب تضرب الأرض خلال الشهر الجاري

قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إنه النيازك عادة ما تنتشر في شهر تشرين أول/أكتوبر من كل عام، مشيرةً إلى أنه من المتوقع أن تكون ذروة المشاهدة في صباح يوم 21 تشرين أول/أكتوبر.





وأوضحت الصحيفة، وفق ما نقل موقع (اليوم السابع)، أن نيازك Orionid ستنطلق بمئات من الشهب هذا الشهر، مضيفةً: "يحدث هذا الحدث الكوني عندما تمر الأرض عبر تيار من الحطام الذي خلفه المذنب هالي، وهو المذنب الرئيسي لدش Orionid".



وأشارت الصحيفة، إلى أن العلماء لاحظوا أن النيازك يمكنها التحرك بسرعة 148 ألف ميل في الساعة في الغلاف الجوي، لكنها تترك آثارًا غازية في السماء تدوم لبضع ثوان.



وتكشف وكالة ناسا، أن Orionids هو واحد من أجمل أمطار الشهب في العام، والتي يمكن رؤيتها في نصفي الكرة الأرضية الشمالي والجنوبي بعد منتصف الليل. وإذا كنت في نصف الكرة الشمالي أو الشمال الشرقي إذا كنت في نصف الكرة الجنوبي فانظر لأعلى واستمتع بأكبر قدر ممكن من السماء، وفي أقل من 30 دقيقة في الظلام، ستتكيف عيناك وستبدأ في رؤية الشهب.



وينبع الدش من تيار الحطام الذي يخلفه المذنب هالي، والذي يشق طريقه إلى النظام الشمسي الداخلي، فتلقى نواة المذنب الجليد والغبار الصخري في الفضاء الذي يصبح نيازك Orionoid في أكتوبر.



يأتي هذا الشهر أيضًا بقمر أزرق نادر سيكون مرئيًا في جميع المناطق، ولن يلمع باللون الأزرق، ولكن تم إعطاؤه هذا الاسم لأنه ثاني قمر مكتمل يظهر في نفس الشهر، ويحدث الأول في بداية تشرين أول/أكتوبر.



رام الله - دنيا الوطن