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الصحة العراقية: بلادنا لا تزال في الموجة الأولى من (كورونا)

الصحة العراقية: بلادنا لا تزال في الموجة الأولى من (كورونا)
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم السبت، إن بلادها لا تزال في الموجة الأولى لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع"، أن الوزارة العراقية تتوقع زيادة عدد الإصابات بالفيروس خلال الفترة المقبلة. 

ونقلت عن الوكيل الفني لوزارة الصحة العراقية، حازم الجميلي، أن العراق لا يزال بالموجة الأولى لفيروس كورونا، حيث إن الإصابات لا تزال مرتفعة منذ دخول الفيروس للبلاد"، مبينا أن "الإصابات لم تنخفض حتى نقول إن الموجة الأولى للفيروس قد انتهت".

وأشار إلى أنه منذ أسابيع والإصابات بفيروس كورونا متقاربة، حيث يتم تسجيل ما يقارب 4 آلاف إصابة يوميا، تزداد و تنخفض قليلا، متوقعا تسجيل إصابات مرتفعة خلال الفترة المقبلة نتيجة انخفاض درجات الحرارة، كما حدثت في العديد من الدول، فضلا عن عدم الالتزام من قبل المواطنين بالإجراءات الصحية في جميع محافظات العراق.

وفي السياق ذاته، وجهت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، تحذيرا شديد اللهجة للعراق بشأن الوضع الصحي وانتشار وباء فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وأشار مثل ​منظمة الصحة العالمية​ في ​العراق،​ أدهم إسماعيل، إلى أن أعداد المصابين قد ترتفع خلال الفترة المقبلة بسبب استمرار التجمعات وعدم الالتزام بإجراءات الوقاية من الفيروس، خاصة وأن هناك تجمعات كبيرة وقدوم فصل الشتاء.

ولفت اسماعيل إلى أن "المرحلة الثالثة من الوباء قد تكون دخلت إلى العراق، وإذا ما حدث ذلك فهذا يعني أن البلد سيكون موبوء بالكامل"، موضحا أن "عدد الأسرة المخصصة لمصابي كورونا في عموم محافظات البلاد يصل إلى أقل من 50% من عدد المصابين بالفيروس، إلا أن الزيادة المستمرة في عدد الإصابات، تشكل عامل قلق".

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