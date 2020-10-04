مقتل دبلوماسي أمريكي في المكسيك

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رام الله - دنيا الوطن

قال السفير الأمريكي لدى المكسيك كريستوفر لانداو، يوم السبت، إن مسؤولا قنصليا أمريكيا قتل في المكسيك.



وكتب لانداو في تغريدة عبر "تويتر" إن المسؤولين علموا بمقتل المسؤول في الأول أكتوبر.



وأضاف: "القنصلية العامة للولايات المتحدة في تيخوانا وكامل البعثة الدبلوماسية للولايات المتحدة بالمكسيك في حداد على فقدان أحد مسؤوليها".



وتابع قائلا: "نقدم خالص تعازينا لأحبائه وسنعمل مع سلطات إنفاذ القانون حتى تحقيق العدالة له وعائلته".