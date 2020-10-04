أبو حسنة: المفوض العام لـ (أونروا) يزور دولاً خليجية لبحث أزمات الوكالة

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خاص دنيا الوطن

أكد عدنان أبو حسنة، الناطق باسم وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، أن الأزمة المالية للوكالة، مازالت مستمرة، لافتاً إلى أن العجز بقي على حاله، وهو 200 مليون دولار.



وأشار أبو حسنة في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إلى أن المفوض العام لوكالة (أونروا)، يزور حالياً المملكة العربية السعودية، وكذلك سيزور العديد من الدول الخليجية؛ من أجل مناقشة كافة الملفات التي تتعلق بالوكالة وأزمتها.



وقال: "نأمل أن ننجح في سد العجز المالي؛ حتى نتمكن من استمرار البرامج في خدمة اللاجئين الفلسطينيين".