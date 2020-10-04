شؤون فلسطينية

أبو حسنة: المفوض العام لـ (أونروا) يزور دولاً خليجية لبحث أزمات الوكالة

أبو حسنة: المفوض العام لـ (أونروا) يزور دولاً خليجية لبحث أزمات الوكالة
صورة أرشيفية
خاص دنيا الوطن 
أكد عدنان أبو حسنة، الناطق باسم وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، أن الأزمة المالية للوكالة، مازالت مستمرة، لافتاً إلى أن العجز بقي على حاله، وهو 200 مليون دولار.

وأشار أبو حسنة في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إلى أن المفوض العام لوكالة (أونروا)، يزور حالياً المملكة العربية السعودية، وكذلك سيزور العديد من الدول الخليجية؛ من أجل مناقشة كافة الملفات التي تتعلق بالوكالة وأزمتها.

وقال: "نأمل أن ننجح في سد العجز المالي؛ حتى نتمكن من استمرار البرامج في خدمة اللاجئين الفلسطينيين".

أخبار ذات صلة

ما السر وراء استقرار إسماعيل هنية خارج قطاع غزة؟

ما السر وراء استقرار إسماعيل هنية خارج قطاع غزة؟

ماذا بعد اجتماع الأمناء العامين المقبل؟

ماذا بعد اجتماع الأمناء العامين المقبل؟

ما قصة مستشفى اليمن السعيد الذي تم بناؤه في مخيم جباليا؟

ما قصة مستشفى اليمن السعيد الذي تم بناؤه في مخيم جباليا؟

الأسطل: لسنا بحاجة لوسيلة إعلامية تضم الإعلاميين من الاطياف السياسية وانما توحيد الخطاب الإعلامي

الأسطل: لسنا بحاجة لوسيلة إعلامية تضم الإعلاميين من الاطياف السياسية وانما توحيد الخطاب الإعلامي

بلدية رفح تضع خطة لاستقبال فصل الشتاء.. تعرف عليها

بلدية رفح تضع خطة لاستقبال فصل الشتاء.. تعرف عليها

أجواء خريفية معتدلة وارتفاع بدرجة الحرارة غداً وحتى الأربعاء

أجواء خريفية معتدلة وارتفاع بدرجة الحرارة غداً وحتى الأربعاء

النيابة العامة: فتحنا تحقيقات بـ 118 قضية على مستوى محافظات قطاع غزة

النيابة العامة: فتحنا تحقيقات بـ 118 قضية على مستوى محافظات قطاع غزة

مباحث (كورونا): توقيف 79 مواطنًا وتحرير 22 محضر ضبط

مباحث (كورونا): توقيف 79 مواطنًا وتحرير 22 محضر ضبط

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

النيابة العامة: فتحنا تحقيقات بـ 118 قضية على مستوى محافظات قطاع غزة

النيابة العامة: فتحنا تحقيقات بـ 118 قضية على مستوى محافظات قطاع غزة

مباحث (كورونا): توقيف 79 مواطنًا وتحرير 22 محضر ضبط

مباحث (كورونا): توقيف 79 مواطنًا وتحرير 22 محضر ضبط

الصحة بغزة تكشف آلية ستفسح المجال لاتخاذ إجراءات تخفيف جديدة

الصحة بغزة تكشف آلية ستفسح المجال لاتخاذ إجراءات تخفيف جديدة

حريق يأتي على 60 شجرة زيتون في بلدة كفر ذان

حريق يأتي على 60 شجرة زيتون في بلدة كفر ذان

الشرطة تفض عشر حفلات زفاف وتُغلق ثلاث قاعات

الشرطة تفض عشر حفلات زفاف وتُغلق ثلاث قاعات

محافظ جنين يمدد إغلاق قرية الطيبة ثلاثة أيام إضافية

محافظ جنين يمدد إغلاق قرية الطيبة ثلاثة أيام إضافية

الخارجية: تسجيل 37 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف جالياتنا حول العالم

الخارجية: تسجيل 37 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف جالياتنا حول العالم

محافظ الخليل يُمدد تعليق الدوام بمدرسة بنات دورا الثانوية أسبوعًا إضافيًا

محافظ الخليل يُمدد تعليق الدوام بمدرسة بنات دورا الثانوية أسبوعًا إضافيًا

منوعات

رانيا فريد شوقي كانت متزوجة من هذا الفنان الشهير قبل 13 عاماً

رانيا فريد شوقي كانت متزوجة من هذا الفنان الشهير قبل 13 عاماً

إبنة نورمان أسعد وأيمن زيدان تُشعل السوشيال ميديا بظهورها النادر

إبنة نورمان أسعد وأيمن زيدان تُشعل السوشيال ميديا بظهورها النادر

شاهد: زينة تنشر للمرة الأولى صور طفليها زين وعز الدين إبني أحمد عز

شاهد: زينة تنشر للمرة الأولى صور طفليها زين وعز الدين إبني أحمد عز

صور نجمات بالكمامة... كيف بدا مكياجهن؟

صور نجمات بالكمامة... كيف بدا مكياجهن؟

صور: آخر إطلاله لكاظم الساهر تثير ضجة على إنستغرام..شاهدو كيف بدا بعد الغياب

صور: آخر إطلاله لكاظم الساهر تثير ضجة على إنستغرام..شاهدو كيف بدا بعد الغياب

شاهد: محمد منير ويسرا ومنة شلبى ونجوم الفن بحفل زفاف أمير شاهين

شاهد: محمد منير ويسرا ومنة شلبى ونجوم الفن بحفل زفاف أمير شاهين

بالتفاصيل.. هذه كلفة إطلالات هيفا هبي في &#34;أسود فاتح&#34;

بالتفاصيل.. هذه كلفة إطلالات هيفا هبي في "أسود فاتح"

صورة: في شهر العسل.. زوج زينة مكي يجذب الاهتمام برومنسيته

صورة: في شهر العسل.. زوج زينة مكي يجذب الاهتمام برومنسيته

شاهد: هجوم على &#34;ميشال حايك&#34; بسبب ما قاله عن الحزن في الكويت

شاهد: هجوم على "ميشال حايك" بسبب ما قاله عن الحزن في الكويت

شاهد: المقدمة التشويقية لفيلم ماكو وأول ظهور لـ&#34;نيقولا معوض&#34; بالسينما المصرية

شاهد: المقدمة التشويقية لفيلم ماكو وأول ظهور لـ"نيقولا معوض" بالسينما المصرية

عربي

العاهل الأردني يقبل استقالة حكومة عمر الرزاز

العاهل الأردني يقبل استقالة حكومة عمر الرزاز

نبيه بري: قضية فلسطين هي المعيار لقياس الانتماء عند العرب

نبيه بري: قضية فلسطين هي المعيار لقياس الانتماء عند العرب

جدل واسع في الكويت بعد نشر نائب سابق تغريدة مثيرة &#34;عن أمير البلاد الجديد&#34;

جدل واسع في الكويت بعد نشر نائب سابق تغريدة مثيرة "عن أمير البلاد الجديد"

دبي تُلغي شرط فحص (PCR) للمواطنين القادمين إليها

دبي تُلغي شرط فحص (PCR) للمواطنين القادمين إليها