ما قصة مستشفى اليمن السعيد الذي تم بناؤه في مخيم جباليا؟

صورة أرشيفية

رابط مختصر:

خاص دنيا الوطن – أحمد العشي

كشفت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، تفاصيل حول مستشفى اليمن السعيد، الذي تم إنشاؤه، قبل الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، في مخيم جباليا شمال القطاع.



وأكد الدكتور عبد السلام صباح، مدير عام المستشفيات في وزارة الصحة، لـ "دنيا الوطن"، أن مستشفى اليمن السعيد، تم إنشاؤه بتبرع من جمعية خيرية في دولة اليمن، لصالح الجمعية الإسلامية في جباليا، لافتاً إلى أن هناك عجزاً في استكمال بنائه بسبب العجز في الإمكانيات، والتمويل باليمن.



وقال: "علمنا أن الجمعية الإسلامية في جباليا، ستمول تشغيل المستشفى لمدة سنة أو سنتين، حتى يتم تقديم الخدمات لأهل الشمال بشكل عام"، موضحاً في الوقت ذاته، أن المستشفى تم بناؤه على أساس أن يقدم خدمات الجراحة بالدرجة الأولى، وخدمات تخصصية أخرى وعيادات وعمليات.



وأوضح، أنه بسبب الظروف الصعبة في اليمن، فإن الجمعية الإسلامية، لم تستطع خلال الفترة الحالية، أن تنجز البناء الداخلي للمستشفى بشكل كامل، منوهاً في الوقت ذاته إلى أنه تم بناء المستشفى من الخارج.



وفي السياق، قال صباح: "تم إنجاز طابقين من المستشفى، الطابق الأول ثم الرابع الخاص بقسم العمليات، وتبقى الطابقان الثاني والثالث لم يتم إنجازهما بعد"، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن المستشفى، يفتقر لعملية التشطيب الهندسي والإنشائي، بالإضافة إلى التجهيزات، منوهاً إلى أنه يضم 70 سريراً.