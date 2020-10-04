الأسطل: لسنا بحاجة لوسيلة إعلامية تضم الإعلاميين من الاطياف السياسية وانما توحيد الخطاب الإعلامي

تحسين الأسطل

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خاص دنيا الوطن

أكد تحسين الاسطل، نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين، أنه لا حاجة لوسيلة إعلامية تضم كافة الإعلاميين والصحفيين من كافة الاطياف السياسية، بقدر ما أن الجميع بحاجة الى توحيد الخطاب الإعلامي ما ينسجم مع تطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، والتأكيد على الثوابت ونبذ كل ما من شأنه أن يثير الكراهية في المجتمع الفلسطيني.



وقال لـ"دنيا الوطن": "في المرحلة الحالية، نحن بأشد الحاجة الى الوحدة الوطنية ونبذ كل خلافاتنا السياسية، والقضاء على كل المصطلحات التي كانت تطلق خلال 14 عاما، كما أنه من الضرروي أن يكون الجميع موجود في تحت الاطار القانون الأساسي الفلسطيني".



وأضاف الاسطل: "نريد ان تكون حركة حماس جزء من الشعب الفلسطيني ومكوناته الأساسية، وبالتالي لسنا بحاجة الى وسيلة إعلامية يشارك فيها الجميع، فنحن بكل وسائلنا الإعلامية وبكل مسمياتنا يجب ان نتمسك بقواسمنا المشتركة والقانون الأساسي الفلسطيني ومنظمة التحرير الفلسطينية".



وأوضح نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين، إلى أن الجميع مستهدف سواء حركة حماس او منظمة التحرير الفلسطينية او الشعب الفلسطيني وارضه، وبالتالي المطلوب أن يكون الجميع واضح مع نفسه.



وحول لقاء إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس على تلفزيون فلسطين في لبنان، وتبعه بلقاء لجبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح على بث مشترك بين تلفزيون فلسطين وقناة الأقصى، أوضح الأسطل أن هذه اللقاءات ليست الأولى من نوعها، وان كانت منذ أحداث 2007 ولكن قبل ذلك كان من الطبيعي أن يكون الجميع على تلفزيون فلسطين، وكل وجهات النظر في كل وسائل الاعلام.