بلدية رفح تضع خطة لاستقبال فصل الشتاء.. تعرف عليها



وأوضح الدكتور أنور الشاعر في تصريح لـ"دنيا الوطن"، أنه تم تشكيل لجنة طوارئ في بلدية رفح بالتنسيق مع مصلحة مياه بلديات الساحل، استعداداً لاستقبال فصل الشتاء، والتي تضم الدوائر والأقسام المعنية.



وأوضح، أن الخطة تشتمل على صيانة المعدات والآليات اللازمة وتجهيزها، بالإضافة إلى تنظيف الشوارع والطرقات من الرمال ومخلفات آثار السواتر الترابية؛ لضمان عدم انسداد المناهل والمصافي في شوارع المدينة.



وأشار على أن الخطة، تضم كذلك إعادة تأهيل حوض الجنينة من خلال تركيب مضخات جديدة، وتنظيف حوض النجيلي بالكامل من خلال ترحيل 800 متر مكعب من الأتربة والمخلفات، وإنشاء حوض تجميع مياه أمطار، غربي رفح مع شبكة تصريف مياه أمطار جديدة.





خاص دنيا الوطنكشف الدكتور أنور الشاعر، رئيس بلدية رفح، أن هناك خطة وضعتها بلدية رفح، لاستقبال فصل الشتاء في المحافظة، وذلك في ظل انتشار فيروس (كورونا) المستجد.