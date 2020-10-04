العثيمين يعزي وزير الخارجية الكويتي في وفاة الشيخ الصباح

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أجرى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين اليوم مكالمة هاتفية مع وزير خارجية دولة الكويت، الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، قدم خلالها التعازي في وفاة صباح الأحمد الجابر الصباح.



وذكر الأمين العام خلال المكالمة الهاتفية بمناقب الفقيد ومكانته في العالم الإسلامي، والدور الذي اضطلع به في تعزيز قيم التسامح ورفع صوت الاعتدال، بالإضافة إلى مواقفه - رحمه الله - الإنسانية ووقوفه إلى جانب المحتاجين في مختلف دول العالم.



وأعرب العثيمين عن أمنياته لأمير دولة الكويت الجديد، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بالتوفيق والاستمرار على نهج المرحوم لخير الكويت والأمتين العربية والإسلامية.