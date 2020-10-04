النيابة العامة: فتحنا تحقيقات بـ 118 قضية على مستوى محافظات قطاع غزة

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رام الله - دنيا الوطن

قامت النيابة العامة على مستوى محافظات قطاع غزة بفتح تحقيقات فى 118 قضية منها 36 قضية تتعلق بجرائم النشر وتداول الإشاعات والأخبار الكاذبة.



وأكدت أنه لم يسجل اليوم اي قضية تتعلق بجرائم التلاعب بالأسعار واحتكار السلع وعرض بضائع فاسدة، كما فتحت تحقيقات بـ 23 قضية تتعلق بجرائم مخالفة التعليمات وعدم الالتزام بحظر التجوال والحجر الصحي.



وفتحت تحقبقات بـ 59 قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام والاستقرار المجتمعي، كما قامت النيابة العامة باتخاذ المقتضى القانوني بحق المتهمين والمخالفين للقانون والتعليمات.



وعمدت النيابة العامة إلى توقيف 16 متهم على مختلف القضايا المذكورة، كما استمرت الإجراءات بحق الاخرين دون توقيف مع أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالقانون والحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة، حسب الموجز اليومي لإجراءات النيابة العامة لتحقيق الأمن والاستقرار المجتمعي.