مباحث (كورونا): توقيف 79 مواطنًا وتحرير 22 محضر ضبط

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غزة- دنيا الوطن

أعلنت مباحث (كورونا) التابعة للشرطة في قطاع غزة، أنها أوقفت 79 مواطنًا، خرقوا قرار حظر التجول، خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وحسب بيان مقتضب لوزارة الداخلية، فإنه تم إنهاء 34 تجمعًا مخالفًا لمواطنين في القطاع، وتم إغلاق 82 محلًا ومنشأة، مخالفة لإجراءات الوقاية والسلامة، وتوقيف 100 من أصحابها، وتحرير تعهدات بحقهم لعدم تكرار المخالفة.