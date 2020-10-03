لجنة الطوارئ بغزة تُصدر تنويهاً في ظل ارتفاع إصابات (كورونا)

تنويهاً في ظل الارتفاع الكبير بأعداد المصابين بفيروس (كورونا) خلال اليومين الماضيين.



وطالبت لجنة الطوارئ العليا في بيان لها، بضرورة التزام جميع المواطنين بإجراءات السلامة والوقاية، وأهمها ارتداء الكمامة بشكل مستمر، والتباعد الجسدي، والنظافة الشخصية الدائمة.



ودعت إلى التقيد بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة، وخاصة في وزارتي الصحة والداخلية، والالتزام بأي تعليمات جديدة تصدر عنهم.



وقالت: "على سكان المناطق والأحياء المصنفة حمراء وموبوءة عدم الخروج من منازلهم إلا للضرورة القصوى، حفاظاً على سلامتهم وسلامة عوائلهم".



وطالبت بعدم خروج كبار السن والأطفال من المنازل مطلقاً، حفاظاً على سلامتهم والتزاماً بتعليمات الجهات المختصة، ووقف الزيارات الاجتماعية، خاصةً للمناطق المصنفة حمراء وموبوءة، داعية إلى ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية عند التحرك خارج البيوت، والاختلاط مع الآخرين.



وأضافت: "يمنع منعاً باتاً عقد التجمعات واللقاءات الكبيرة أو المشاركة فيها مثل: بيوت العزاء وحفلات الأفراح وغيرها".



غزة- دنيا الوطنأصدرت لجنة الطوارئ العليا في محافظة غزة، مساء السبت،