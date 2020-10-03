الصحة بغزة تكشف آلية ستفسح المجال لاتخاذ إجراءات تخفيف جديدة

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غزة- دنيا الوطن

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، أشرف القدرة، مساء اليوم السبت، عن خطوات اتخذتها الجهات الحكومية، ستفسح المجال أمام إعطاء مزيد من الإجراءات التخفيفية في القطاع.



وقال القدرة في تصريحات صحفية: إنه "تم تقسيم قطاع غزة إلى 250 منطقة جغرافية، مما سيفسح المجال أمام وزارة الصحة والجهات الحكومية؛ لإعطاء مزيد من إجراءات التخفيف"، مؤكدًا أن كل ذلك، منوط بمدى التزام المواطن.



وكانت أعلنت الصحة بغزة، صباح السبت، عن تسجيل 114 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في القطاع، خلال الـ 24 ساعة الماضية، بالإضافة إلى 95 حالة تعافٍ جديدة من الفيروس.