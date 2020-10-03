حريق يأتي على 60 شجرة زيتون في بلدة كفر ذان

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رام الله - دنيا الوطن

أتى حريق على 60 شجرة زيتون، مساء اليوم السبت، في منطقة وادي حسن في بلدة كفر ذان غرب جنين.



وأفاد طاقم عمل مركز اليامون، بأنه تم إخماد الحريق وحماية الأشجار والأراضي الزراعية المجاورة.



وحذر الدفاع المدني المزارعين من التخلص من الأعشاب الجافة بواسطة إحراقها، لأن ذلك يسبب انتشار النيران للأراضي المجاورة، وتكبد خسائر مضاعفة في هذا الوقت، قبيل البدء بقطف ثمار الزيتون.