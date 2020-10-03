كيف ردّ أبو الغيط على مطالبة عريقات له بالاستقالة؟

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رام الله - دنيا الوطن

وصف الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، مطالبة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، بالاستقالة، بـ "الغريب".



وقال أبو الغيط في حوار مع صحيفة (أخبار اليوم) المصرية قائلاً: معرفتنا قديمة وربطتني به علاقة عمل جيدة، مبنية على الاحترام المتبادل كلٌ من موقعه، ووجدت مؤخراً أنه يهاجمني على وسائل التواصل الاجتماعي بدلًا من أن يتحاور معي، وهو أمر غريب كما قلت لأن معناه أنه لا يهدف إلى الفهم أو الإقناع، ولكن يسعي إلى أمور أخرى.



وأضاف: دفاعي عن القضية الفلسطينية، شغل الحيز الأكبر من مسيرتي المهنية، لكن ما تحدث به صائب عريقات، غريب.



وكان عريقات، قد دعا أبو الغيط، إلى الاستقالة من منصبه كأمين عام لجامعة الدول العربية، فوراً، معتبراً أنه غير مُؤتمن على الجامعة العربية، بعد تصريحاته التي بدت وكأنه يرحب بتطبيع العلاقات ما بين إسرائيل والإمارات".