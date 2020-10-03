العاهل الأردني يقبل استقالة حكومة عمر الرزاز

الملك عبد الله الثاني وعمر الرزاز

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وكالة الأنباء الأردنية، مساء يوم السبت، أن العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، قبل استقالة حكومة عمر الرزاز.



وأفادت الوكالة، أن الملك كلف الدكتور عمر الرزاز وحكومته بالاستمرار بتصريف الأعمال؛ لحين اختيار رئيس الوزراء، وتشكيل الحكومة الجديدة.



ووجه الملك رسالة إلى الرزاز "أتوجه إليك وزملائك الوزراء، بتحية الاعتزاز والتقدير لجهودكم التي بذلتموها في خدمة الأردن الغالي.. وإنني أعبر لكم عن جزيل شكري على حرصكم وفريقكم الوزاري على أداء الواجب، وتحمل أمانة المسؤولية بإخلاص، طيلة فترة عملكم، وخاصة في الظرف الاستثنائي الذي فرضته جائحة (كورونا)، وقد شهدنا في هذه المرحلة تضافراً لجهود مؤسسات الدولة من تنسيق وتعاون على أعلى المستويات".



وأضاف "على الرغم مما بذلته الحكومة من جهود في وضع الخطط والبرامج، ومساعيها الكبيرة في تنفيذ الأولويات، إلا أنه من الضرورة بمكان، أخذ العبر والاستفادة من كل الدروس والأخطاء، التي اعترضت بعض الاجتهادات في التعامل مع (كورونا)، باعتباره تحدياً لم يواجه العالم له مثيلاً منذ عقود خلت، فنجده يطور الأساليب للتعامل مع الوباء، وفق متغيراته يوماً بيوم".