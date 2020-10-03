محافظ جنين يمدد إغلاق قرية الطيبة ثلاثة أيام إضافية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن محافظ جنين، أكرم الرجوب، مساء اليوم السبت، تمديد إغلاق قرية الطيبة غرب جنين ثلاثة أيام إضافية، بعد تقييم الحالة الوبائية، واستمرار خطورة تفشي فيروس (كورونا) فيها.



وأضاف الرجوب في بيان صدر عنه، أن الإغلاق، سيستمر حتى صباح يوم الأربعاء المقبل 7/10، مع تشديد الإجراءات بمنع إقامة أي مناسبة من أعراس، وبيوت العزاء، والتزام المصابين والمخالطين بالحجر المنزلي.