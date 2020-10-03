شؤون فلسطينية

الخارجية: تسجيل 37 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف جالياتنا حول العالم

الخارجية: تسجيل 37 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف جالياتنا حول العالم
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وزارة الخارجية والمغتربين، بتسجيل 37 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف جالياتنا حول العالم، ما يرفع عدد الإصابات إلى 6228 و261 حالة وفاة.

وأشار الفريق المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأميركية، إلى تسجيل 36 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف الجالية في ولايات واشنطن، ودالاس، واوهاي، وميتشغن، ونيوجرس؛ ليرتفع عدد الإصابات في صفوف الجالية إلى 3792 إصابة، فيما لم تسجل أي حالة وفاة لليوم الثالث على التوالي؛ ليبقى عدد حالات الوفاة 78 حالة.

وأفادت سفارة دولة فلسطين، والقنصلية العامة لدى تركيا، بتسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف الجالية، ليرتفع عدد الإصابات إلى 32 إصابة في صفوف جالياتنا.

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