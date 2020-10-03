شاهد: البدء في تعقيم مساجد دير البلح استعدادًا لفتحها أمام المُصلين

رام الله - دنيا الوطنبدأ في مدينة دير البلح، وسط قطاع غزة، تعقيم المساجد؛ تنفيذًا لقرار وزارة الأوقاف بشأن فتح المساجد بدءً من فجر غدٍ الأحد ضمن إجراءات وقائية مشددة.وأعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، بغزة، عن إعادة فتح المساجد أمام صلاة الجمعة والجماعة، ابتداءً من فجر يوم غدٍ الأحد 16/صفر/1442هـ الموافق 4 تشرين الأول/ أكتوبر 2020، في محافظات رفح والوسطى وخانيونس، عدا منطقة حي الأمل بخانيونس، وذلك وفق الإجراءات الوقائية المنسجمة مع بروتوكول وزارة الصحة، المتعلق بمواجهة وباء (كورونا).وشددت الوزارة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، على جميع المصلين بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية المتمثلة بارتداء الكمامات طيلة فترة التواجد في المسجد، وإحضار كل مصلٍ مصحفه وسجادة الصلاة الخاصة به، والالتزام بالصلاة عليها، ولا يُصلي عليها غيره.وقالت: "يجب ترك مسافة لا تقل عن متر عند دخول المسجد، والخروج منه، والمحافظة على مسافة مترين بين المصلين في الصف الواحد، والوضوء في البيت، وعدم استخدام الحمامات، وثلاجات المياه، حيث سيتم إغلاقها".