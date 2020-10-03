إصابات بالرصاص المعدني والاختناق جراء قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب أربعة مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وعشرات حالات الاختناق، اليوم السبت، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية، المناهضة للاستيطان شرق قلقيلية.



وأفاد منسق الهلال الأحمر الميداني في كفر قدوم عاصم عقل، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة عقب انطلاق المسيرة وأطلقت وابلا من الرصاص المعدني وقنابل الغاز، ما أدى إلى إصابة 4 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، ونقلوا على إثرها إلى المستشفى، فيما أصيب العشرات بالاختناق.