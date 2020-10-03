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نبيه بري: قضية فلسطين هي المعيار لقياس الانتماء عند العرب

نبيه بري: قضية فلسطين هي المعيار لقياس الانتماء عند العرب
نبيه بري
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم السبت، أن "أكبر خيانة للمبدأ هي ما حصل مع قضية فلسطين"، مضيفاً أن "قضية فلسطين والقدس هي المعيار لقياس الانتماء في الموقف الصواب".

وقال بري، خلال حديثه لقناة (الميادين) معلّقاً على تطبيع بعض الدول العربية مع إسرائيل، أنه "إذا كان للحكّام ضروراتهم، فللشعوب أولوياتها التي يجب أن لا تتغير وهي أولوية فلسطين".

وأعلن أن "المطلوب إزاء هذا الخطر الصبر وعدم الاستسلام فهذا الخطر ليس قدراً على هذه الأمة".

وأشار رئيس مجلس النواب اللبناني إلى أن بلده "هو الأكثر تضرراً في العالم العربي من الصلح مع (العدو الإسرائيلي)"، مضيفاً أنه "ضمن محيط من التداعيات الخطرة من العراق وسوريا واليمن، وهي دول شقيقة لا زالت ضمن دائرة خطر التقسيم". 

ووصف بري اتفاق الإطار لترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان وإسرائيل، بأنه "خطوة ضرورية ولكنها غير كافية"، لافتاً إلى أنه من الضروري أن "يرافقها تشكيل حكومة قادرة على انقاذ البلد بأسرع وقت".

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